Дети не должны пострадать из-за политических взглядов родителей – ИДН

По его словам, сегодня практически во всех Telegram-каналах, освещающих события в Беларуси, можно найти фото взрослых, которые выходят на несанкционированные акции с детьми на руках или в колясках., – отметилс непониманием и ужасом смотрит на фотографии, видео, где родители с малолетними детьми на плечах стоят в нескольких метрах от сотрудников ОМОНа, выкрикивая ругательства и оскорбления., – подчеркивает она.На прошлой неделе читателей Telegram-каналов шокировали несколько видео с несанкционированных митингов. В микрорайоне Новая Боровая мужчина пытался остановить автопробег сторонников действующей власти с красно-зелеными флагами, перегородив дорогу автомобилям коляской с ребенком. Еще одна женщина привела маленькую дочку вплотную к оцеплению в Минске. Девочка, испугавшись сирен и шума, начала плакать. Спустя пару минут в кадре появилась вторая женщина, предположительно, бабушка ребенка. Она начала забирать девочку, но родительница с криками и буквально с кулаками бросилась на нее.В минувшее воскресенье во время несанкционированного массового мероприятия на проспекте Победителей в Минске сотрудники милиции задержали 12-летнего подростка, который наносил краской протестные надписи на асфальте. Как пояснила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, парень планировал принять участие в марше со своим отцом, которого ждал в торговом центре. Однако у последнего изменились планы, и на встречу с сыном он не приехал. Увидев толпу, мальчик самостоятельно присоединился к протестующим. Когда нашел баллончик с краской, по примеру некоторых взрослых подросток стал писать на асфальте слова, смысл которых ему не совсем понятен. В МВД напомнили: родителям надо следить, где проводят время их дети, и обязательно объяснять им последствия участия в несанкционированных массовых акциях.