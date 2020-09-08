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  2. Дети не должны пострадать из-за политических взглядов родителей – ИДН

Дети не должны пострадать из-за политических взглядов родителей – ИДН

Такое мнение БЕЛТА высказал начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления профилактики МВД Сергей Янковский.


По его словам, сегодня практически во всех Telegram-каналах, освещающих события в Беларуси, можно найти фото взрослых, которые выходят на несанкционированные акции с детьми на руках или в колясках. "Родители, по моему мнению, безответственно относятся к безопасности своего ребенка, – отметил Сергей Янковский– В любой ситуации в первую очередь надо думать о жизни и здоровье несовершеннолетних. Большое скопление людей практически всегда влечет за собой различные спонтанные действия. Подчеркну: толпа может двинуться одномоментно в любую сторону. В результате не исключено причинение вреда маленьким детям. Нельзя забывать о факторе погоды. Вспомните 30 мая 1999 года, когда в солнечный день быстро образовались грозовые тучи и страшный дождь привел к массовой давке в подземном переходе Минска у станции метро "Немига". Жертвами тогда стали 53 человека. Поэтому я напоминаю: любое массовое мероприятие – это потенциальный источник опасности".

Участковый инспектор по делам несовершеннолетних Заводского РУВД Минска Кристина Кудравец с непониманием и ужасом смотрит на фотографии, видео, где родители с малолетними детьми на плечах стоят в нескольких метрах от сотрудников ОМОНа, выкрикивая ругательства и оскорбления. "Я, как и любая здравомыслящая мама, против того, чтобы на митингах или других протестных акциях присутствовали дети, – подчеркивает она. – По роду службы я прекрасно понимаю: в толпе случиться может всякое. И если взрослые посещают такие мероприятия осознанно, то дети могут пострадать просто из-за того, что папам и мамам захотелось "погулять" среди ОМОНа и митингующей толпы. Поймите, для давки и последующих увечий даже не нужна тысячная толпа. Порой для трагедии достаточно и 10 человек. К сожалению, у нас мало говорят о том, как массовые скопления людей, крики, сигналы машин, влияют на психическое здоровье ребенка. Уверена, что такое безответственное поведение родителей ни к чему хорошему не приведет".

На прошлой неделе читателей Telegram-каналов шокировали несколько видео с несанкционированных митингов. В микрорайоне Новая Боровая мужчина пытался остановить автопробег сторонников действующей власти с красно-зелеными флагами, перегородив дорогу автомобилям коляской с ребенком. Еще одна женщина привела маленькую дочку вплотную к оцеплению в Минске. Девочка, испугавшись сирен и шума, начала плакать. Спустя пару минут в кадре появилась вторая женщина, предположительно, бабушка ребенка. Она начала забирать девочку, но родительница с криками и буквально с кулаками бросилась на нее.

В минувшее воскресенье во время несанкционированного массового мероприятия на проспекте Победителей в Минске сотрудники милиции задержали 12-летнего подростка, который наносил краской протестные надписи на асфальте. Как пояснила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, парень планировал принять участие в марше со своим отцом, которого ждал в торговом центре. Однако у последнего изменились планы, и на встречу с сыном он не приехал. Увидев толпу, мальчик самостоятельно присоединился к протестующим. Когда нашел баллончик с краской, по примеру некоторых взрослых подросток стал писать на асфальте слова, смысл которых ему не совсем понятен. В МВД напомнили: родителям надо следить, где проводят время их дети, и обязательно объяснять им последствия участия в несанкционированных массовых акциях.
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