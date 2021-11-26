Дети и гаджеты: советы родителям от клинического психолога

Вам кажется, что ребенок слишком много времени проводит в телефоне, ноутбуке или другом гаджете? Возможно, ощущается беспокойство и непонимание, что же делать, чтобы изменить ситуацию. Давайте разберемся, сколько времени можно проводить за гаджетами детям без вреда для здоровья. Клинический психолог, эксперт в области детско-родительских отношений, создатель и спикер тренинга "Секреты счастливой мамы" Елена Кален поделилась мнением по этому непростому вопросу.



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Сколько времени ребенку можно проводить с телефоном

Елена Кален

фото из личного архива

Зависит от возраста. Чем младше ребенок, тем меньше времени ему стоит проводить за экраном телефона или планшета. По мнению педиатров, детям до 3 лет вообще лучше не взаимодействовать с гаджетами по причине того, что мозг ребенка в это время не развивается и сензитивный период ребенка проходит впустую.

От 3 до 5 лет время, проведенное за экраном, не должно превышать 20 минут в день. С 6 до 18 лет можно играть или общаться в телефоне с большим экраном не более 2 часов в день. Иначе можно столкнуться с нарушением психоэмоционального развития ребенка и даже с замедлением развития высших психических функций человека. Например, ребенок, который много времени проводит в телефоне, испытывает проблемы с памятью и вниманием. Ему трудно концентрироваться и адаптироваться в обществе.

А еще продолжительное времяпрепровождение с телефоном или играми за компьютером чревато ослаблением зрения, проблемами с осанкой и позвоночником.

Кроме того, многие дети, "залипая" в планшете, любят полакомиться чем-нибудь вкусным без голода или быстрыми углеводами, которые удобно есть в своей комнате, не отвлекаясь от монитора. А это приводит к ожирению, раннему облысению и нарушению развития сексуальной сферы.

Как отучить ребенка от гаджета

В первую очередь важно своим примером показать, что не стоит много времени проводить в телефоне. Потому что дети быстро перенимают привычки родителей. Если мама не выпускает телефон из рук, то же самое будет стараться делать ребенок. Поэтому важно начать с себя и подумать, как вы можете организовать свой отдых без телефона.

Во-вторых, старайтесь больше общаться вживую. Можно внедрить в жизнь правило "Пришел домой – отключил телефон". Важно, чтобы этого правила придерживался не только ребенок, но и все домочадцы.

В-третьих, желательно организовать интересное времяпрепровождение, которое понравится и вам, и вашему ребенку. Иногда бывает так, что родители и дети только делают уроки вместе, но больше ничем не занимаются. Это значительно сказывается на качестве общения. Здесь рекомендуется проанализировать, сколько времени вы проводите с ребенком и как качественно это делаете.

Не стоит немедленно отбирать телефон и накладывать запреты. Иначе можно стать врагом № 1 и потерять доверие ребенка. Вместо этого желательно показать, что реальная жизнь гораздо интереснее виртуальных игр.

Сделаем выводы: