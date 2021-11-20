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Дети беженцев рассказали, куда они хотят

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На вопрос корреспондента «СБ. Беларусь сегодня», куда они хотят попасть, дети беженцев, застрявших на польской границе, громко начали скандировать:

- Germany, Germany, Germany…

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