Главная Дети беженцев рассказали, куда они хотят Опубликовано: 20.11.2021 21:26:19 276 Дети беженцев рассказали, куда они хотят Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! На вопрос корреспондента «СБ. Беларусь сегодня», куда они хотят попасть, дети беженцев, застрявших на польской границе, громко начали скандировать: - Germany, Germany, Germany… Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы Юлия ДЕМЕШКО Написать автору Версия для печати Новости и статьи