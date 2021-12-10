Главная Дети беженцев продолжают просить Германию пустить их в ЕС Опубликовано: 10.12.2021 12:45:58 497 Дети беженцев продолжают просить Германию пустить их в ЕС В транспортно-логистическом центре "Бремино-Брузги" начался стихийный митинг детей беженцев. Они продолжают просить Германию пустить их в Евросоюз. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы граница беженцы дети Юлия ДЕМЕШКО Написать автору Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ Версия для печати Новости и статьи