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Дети беженцев продолжают просить Германию пустить их в ЕС

В транспортно-логистическом центре "Бремино-Брузги" начался стихийный митинг детей беженцев. Они продолжают просить Германию пустить их в Евросоюз. 









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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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