Детекторы транспорта появятся на улицах Сурганова и Орловской в Минске

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Продолжится проектирование их расстановки на основных въездных магистральных проспектах и участках 2-го городского кольца: улицах Академической, Аэродромной, проспектах Пушкина, Жукова. Как сообщили в отделе технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома, элементы умной транспортной системы там планируется реализовать до 2025 года.Избежать пробок поможет система контроля инцидентов и маршрутного ориентирования: при возникновении затора информация об этом доведется с помощью знаков переменной информации на специальных табло, радио, мобильных приложений. Ознакомившись с ней, водители смогут выбрать безопасную скорость, заранее перестроиться в свободную полосу, принять решение свернуть на ближайшую улицу.Продолжится работа по оборудованию крупных транспортных узлов системами видеонаблюдения для осуществления диспетчерского управления и мониторинга, реализация систем фиксации нарушений в автоматическом режиме касаемо остановки и стоянки транспортных средств в проблемных зонах Минска, а также системы контроля инцидентов на МКАД.