Десятки тысяч людей участвуют в протестах в Мьянме

Согласно информации "Миззима", для разгона протестующих в столице Мьянмы городе Нейпьидо полиция использовала водометные пушки. Портал разместил снимки, подтверждающие данный факт. О пострадавших пока не сообщается.Новостной портал "Иравади" представил видеосюжеты с акций протестов, проходящих одновременно в Янгоне и Мандалае. Портал сообщает, что в Мандалае в первые за три дня протестов к демонстрациям присоединились буддийские монахи, занимающие в жизни населения Мьянмы важную роль.Вместе с тем видео акций протестов публикует "Иравади". На кадрах представлены демонстрации, проходящие в понедельник во многих других городах и местностях страны, в том числе в штате Карен, где протестующие организовали массовый марш к зданию штаб-квартиры правительства штата, в штате Мон и в иных штатах.Портал "Миззима" передает о трехстах тысячах протестующих в городе Пакокку, находящемся в регионе Магуэ рядом с древней столицей Мьянмы городом Багана (Пагана). Источник подобной информации портал не раскрывает.Требования протестующих едины во всех населенных пунктах: первая сессия парламента нового созыва, депутаты которого были избраны на всеобщих выборах 8 ноября, и освобождение руководителей государства – президента У Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи, находящихся в Нейпьидо под домашним арестом. Демонстранты выкрикивают лозунги: