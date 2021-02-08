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Десятки тысяч людей участвуют в протестах в Мьянме

Третий день подряд десятки тысяч демонстрантов участвуют в протестах против захвата власти военными в Мьянме. Об этом сообщает РИА Новости.


Согласно информации "Миззима", для разгона протестующих в столице Мьянмы городе Нейпьидо полиция использовала водометные пушки. Портал разместил снимки, подтверждающие данный факт. О пострадавших пока не сообщается.

В Мьянме полиция применила водометы для разгона протестующих

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Новостной портал "Иравади" представил видеосюжеты с акций протестов, проходящих одновременно в Янгоне и Мандалае. Портал сообщает, что в Мандалае в первые за три дня протестов к демонстрациям присоединились буддийские монахи, занимающие в жизни населения Мьянмы важную роль.

Вместе с тем видео акций протестов публикует "Иравади". На кадрах представлены демонстрации, проходящие в понедельник во многих других городах и местностях страны, в том числе в штате Карен, где протестующие организовали массовый марш к зданию штаб-квартиры правительства штата, в штате Мон и в иных штатах.

Портал "Миззима" передает о трехстах тысячах протестующих в городе Пакокку, находящемся в регионе Магуэ рядом с древней столицей Мьянмы городом Багана (Пагана). Источник подобной информации портал не раскрывает.

Требования протестующих едины во всех населенных пунктах: первая сессия парламента нового созыва, депутаты которого были избраны на всеобщих выборах 8 ноября, и освобождение руководителей государства – президента У Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи, находящихся в Нейпьидо под домашним арестом. Демонстранты выкрикивают лозунги: "Свободу арестованным лидерам!", "Долой военную диктатуру!", "Да здравствует демократия!".
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Фото: РЕЙТЕР
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