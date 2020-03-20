Десятки экспонатов за день — в Полоцке археологи работают рядом со строителями

Старинные крестики, монеты, украшения, уникальная амфора с граффито, древние актовые печати и товарные пломбы, лепной горшок возрастом в тысячу лет и останки древнего храма XIII века…

Все это находки, которые увидели свет в ходе строительных работ, проводимых на территории Верхнего замка в Полоцке, в непосредственной близости от Софийского собора. Когда-то здесь располагалась больница, а теперь полным ходом идут строительно-реставрационные работы по обустройству кадетского училища.

Верхний замок — это ценнейший археологический памятник мирового значения. Поэтому и внимание к нему самое пристальное. Нетронутый культурный слой тут местами превышает шесть метров. Археологи с нетерпением ждут решения о проведении раскопок на месте бывшей больничной пристройки, теперь уже снесенной. Это примерно 400 квадратных метров, где никогда еще не проводились археологические исследования. Специалисты уверены: эта земля хранит настоящие сенсации. Кстати, недавно обнаруженная при земляных работах амфора с начертанными на ней знаками — свидетельство того, что тут жили весьма богатые люди. В таких сосудах из Византии доставляли оливковое масло или вино. Один из фрагментов амфоры решено подвергнуть дополнительным исследованиям — есть возможность установить, что именно хранилось в ней примерно 900 лет назад.