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  2. Десятки человек заблокированы в ТЦ Гонконга из-за пожара

Десятки человек заблокированы в ТЦ Гонконга из-за пожара

Пожар вспыхнул 15 декабря в торговом центре Гонконга, несколько десятков человек оказались заблокированы в здании, пишет ТАСС.


Согласно информации издания South China Morning Post, которое ссылается на полицию, первые сообщения о возгорании поступили в 12:37 (07:37 по минскому времени). Данных о пострадавших в настоящий момент нет. Как уточняется, по меньшей мере 100 человек удалось эвакуировать с пятого этажа ТЦ, который находится под открытым небом, однако некоторые покупатели и посетители ресторанов все еще находятся в здании.

Фото: pixabay.com
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