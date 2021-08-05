Десятиборец Виталий Жук на ОИ установил личный рекорд в прыжках с шестом

Олимпийские игры в Токио близятся к завершению. Сегодня в их рамках продолжаются состязания по десятиборью, в которых нашу страну представляет Виталий Жук. Спортсмен установил личный рекорд в прыжках с шестом.
Результат нашего легкоатлета в этой дисциплине – 5 метров 10 сантиметров (941 балл). В своей группе белорус в этом виде занял первое место.
Кстати, Виталий Жук 5 августа в принципе в форме. Вчера спортсмен продемонстрировал лучший рекорд в текущем сезоне в беге на 400 метров (49,22 секунды), а сегодня – в метании диска (47 метров 01 сантиметр). Такой результат принес белорусу 808 баллов. В своей группе он занял второе место, незначительно уступив только россиянину Илье Шкуренёву (47 метров 02 сантиметра).
А вот в беге на 110 метров с барьерами наш соотечественник оказался на седьмом месте в своей группе, преодолев дистанцию за 14,95 (.947) секунды. Его самую малость опередил поляк Павел Весёлек – 14,95 (.945) секунды. Оба спортсмена получили по 856 баллов.
Десятиборцам еще предстоит испытать свои силы в метании копья и беге на 1500 метров.
Подробнее о вчерашнем выступлении Виталия Жука на Олимпиаде можно почитать, перейдя по этой ссылке.
Игры в Токио завершатся 8 августа. Главное на соревнованиях за вчера – в нашем обзоре.