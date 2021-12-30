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Десять ученых стали лауреатами конкурса «100 молодых талантов НАН Беларуси»

Президиум НАН Беларуси утвердил список лауреатов ежегодного конкурса «100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси» за 2021 год. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе НАН Беларуси.

Архивное фото

Лауреатами стали: Татьяна Долгач, старший научный сотрудник отдела специальных исторических исследований ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук; Эдуард Дыба, заведующий лабораторией механизации заготовки кормов республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства», кандидат технических наук, доцент; Татьяна Зубарь, старший научный сотрудник лаборатории физики магнитных пленок государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», кандидат физико-математических наук; Александра Казак, старший научный сотрудник центра «Физика плазмы» ГНУ «Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси», кандидат физико-математических наук.

В списке лауреатов конкурса также числятся Александр Рогачев, директор ГНУ «Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси», доктор технических наук, профессор; Анна Рудак, ведущий научный сотрудник лаборатории коневодства, звероводства и мелкого животноводства республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; Алина Савчук, ведущий научный сотрудник лаборатории химии стероидов ГНУ «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», кандидат химических наук; Алёна Станчик, старший научный сотрудник лаборатории физики полупроводников государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», кандидат физико-математических наук; Кирилл Сытько, старший научный сотрудник сектора «Центр энциклопедических изданий» государственного учреждения «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, и Анна Щаюк, ученый секретарь ГНУ «Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук.

Напомним, что конкурс «100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси» был учрежден в 2018-м и проводится ежегодно. В банке данных «100 молодых талантов НАН Беларуси» находятся кандидаты наук (до достижения 35 лет) и доктора наук (до 45 лет). К участию в конкурсе допускаются кандидаты наук в возрасте до 30 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет, работающие в организациях НАН Беларуси.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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