Десять ученых стали лауреатами конкурса «100 молодых талантов НАН Беларуси»

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Лауреатами стали: Татьяна Долгач, старший научный сотрудник отдела специальных исторических исследований ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук; Эдуард Дыба, заведующий лабораторией механизации заготовки кормов республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства», кандидат технических наук, доцент; Татьяна Зубарь, старший научный сотрудник лаборатории физики магнитных пленок государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», кандидат физико-математических наук; Александра Казак, старший научный сотрудник центра «Физика плазмы» ГНУ «Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси», кандидат физико-математических наук.В списке лауреатов конкурса также числятся Александр Рогачев, директор ГНУ «Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси», доктор технических наук, профессор; Анна Рудак, ведущий научный сотрудник лаборатории коневодства, звероводства и мелкого животноводства республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; Алина Савчук, ведущий научный сотрудник лаборатории химии стероидов ГНУ «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», кандидат химических наук; Алёна Станчик, старший научный сотрудник лаборатории физики полупроводников государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», кандидат физико-математических наук; Кирилл Сытько, старший научный сотрудник сектора «Центр энциклопедических изданий» государственного учреждения «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, и Анна Щаюк, ученый секретарь ГНУ «Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук.Напомним, что конкурс «100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси» был учрежден в 2018-м и проводится ежегодно. В банке данных «100 молодых талантов НАН Беларуси» находятся кандидаты наук (до достижения 35 лет) и доктора наук (до 45 лет). К участию в конкурсе допускаются кандидаты наук в возрасте до 30 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет, работающие в организациях НАН Беларуси.