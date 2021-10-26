Десять столичных зданий к концу года украсят архитектурной подсветкой

Фасады десяти многоэтажных зданий Минска до конца года оснастят современным архитектурным освещением, пишет БЕЛТА.
– Для улучшения эстетического облика города мы продолжаем оборудовать архитектурным освещением здания, которые находятся в постоянной видимости большого количества людей. До конца этого года мы намерены украсить подсветкой десять многоэтажных домов на улицах Каменногорской, Курсанта Гвишиани, 50 лет Победы, Якуба Коласа, – прокомментировал директор УП "Мингорсвет" Славомир Гриневич.
При украшении фасадов будет использоваться современная светодиодная арматура. Объекты украсят огоньками классической для столицы цветовой гаммы: холодными светлыми оттенками и теплым желтым. В некоторых местах возможно выделение ряда элементов фасадов яркими светодиодами.
Фото из архива БЕЛТА