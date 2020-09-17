Десять пеллетных производств намечено открыть в Беларуси в ближайшие годы

По его словам, перспективность создания таких производств очевидна. К тому же Европа активно отказывается от потребления углеводородов, переходя на экологичное топливо.По некоторым из новых проектов уже преодолен этап получения земельных участков, разрабатывается проектно-сметная документация, по трем заводам внесена предоплата, изготавливается оборудование., – сказал министр.Такие производства решают сразу несколько задач: это добавленная выручка, создание новых рабочих мест и в итоге повышение благосостояния работников. Отмечая окупаемость подобных проектов, министр подчеркнул, что работа идет в параметрах, заданных бизнес-планами. По прогнозам, пеллетное производство окупит себя в течение 5–6 лет и будет приносить чистую прибыль., – подчеркнул Виталий Дрожжа.До конца года все имеющиеся пеллетные производства законтрактованы. С началом отопительного периода ожидается определенный рост цены на биотопливо. По сбыту проблем нет. Основное экспортное направление – европейский сегмент. Большие надежды в отрасли связывают с КНР.Открытый сегодня пеллетный завод в Мозыре заканчивает программу из шести таких производств. Программа имеет четкие ориентиры на ближайшие годы.