Минимум десять новых пеллетных производств планируется открыть в нашей стране в ближайшие год-два. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, информирует БЕЛТА.
По его словам, перспективность создания таких производств очевидна. К тому же Европа активно отказывается от потребления углеводородов, переходя на экологичное топливо.
По некоторым из новых проектов уже преодолен этап получения земельных участков, разрабатывается проектно-сметная документация, по трем заводам внесена предоплата, изготавливается оборудование. "Мы ставим себе планку до конца следующего года запустить как минимум еще шесть пеллетных производств", – сказал министр.
Такие производства решают сразу несколько задач: это добавленная выручка, создание новых рабочих мест и в итоге повышение благосостояния работников. Отмечая окупаемость подобных проектов, министр подчеркнул, что работа идет в параметрах, заданных бизнес-планами. По прогнозам, пеллетное производство окупит себя в течение 5–6 лет и будет приносить чистую прибыль. "В июле мы уже получили первый $ 1 млн выручки от этих производств. То есть перспектива по этим заводам очевидна", – подчеркнул Виталий Дрожжа.
До конца года все имеющиеся пеллетные производства законтрактованы. С началом отопительного периода ожидается определенный рост цены на биотопливо. По сбыту проблем нет. Основное экспортное направление – европейский сегмент. Большие надежды в отрасли связывают с КНР.
Открытый сегодня пеллетный завод в Мозыре заканчивает программу из шести таких производств. Программа имеет четкие ориентиры на ближайшие годы.
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Десять пеллетных производств намечено открыть в Беларуси в ближайшие годы
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Фото: Владимир ШЛАПАК