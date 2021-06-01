Десять мест, где сегодня в Минске будут работать мобильные датчики контроля скорости

С 12:00 до 24:00 устройства будут фиксировать скорость водителей транспортных средств на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), пр. Независимости – ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Независимости, 45 (60 км/ч) и на пр. Партизанском, 147, где можно ехать со скоростью 60 км/ч.С 19:30 до 03:00 контроль скорости будет осуществляться по ул. Чкалова, 1 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70а (60 км/ч), пр. Независимости, 131, к.2 (60 км/ч), и ул. Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч).Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит водителей соблюдать скоростной режим.