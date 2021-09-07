Десять лет назад разбился самолет с хоккейным «Локомотивом». Среди погибших были три белоруса

Семь сезонов Континентальная хоккейная лига не проводила матчей 7 сентября. С чемпионата-2018/2019 поединки в этот день вернулись в расписание, но «Локомотив» все равно не играл. Сегодня, в десятую годовщину ужасной трагедии возле аэропорта Туношна, он проведет матч – и соперником будет минское «Динамо», на игру с которым дружина из Ярославля направлялась ровно десять лет назад. Тогда она чартерным рейсом вылетела в белорусскую столицу, где должна была сыграть первый матч нового сезона КХЛ против нашей команды. Однако вскоре после взлета лайнер потерпел крушение, в результате которого 43 человека из 45 находившихся на борту погибли на месте, а форвард «железнодорожников» Александр Галимов через пять дней после того скончался в больнице от полученных травм. Выжил в страшной авиакатастрофе только инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.
В игре Руслан Салей
Никогда не забудем и то, что среди погибших в том ЧП были три белоруса: капитан национальной сборной Руслан Салей, форвард Сергей Остапчук и тренер по физической подготовке Николай Кривоносов.
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Воспитанник минской «Юности» Руслан Салей, несколько раз признававшийся лучшим хоккеистом Беларуси, выстроил сверхуспешную карьеру в Северной Америке, где, если оставить за скобками отлучку в казанский «Ак Барс» на время локаута в НХЛ в сезоне 2004/2005, безотрывно играл с середины 1990-х. Но при этом он всегда оставался патриотом своей страны и, если была такая возможность, обязательно приезжал в национальную команду. Разумеется, был готов делать это и после громкого перехода в ярославский «Локомотив». В одном из последних своих интервью говорил: «Я буду играть за сборную Беларуси до тех пор, пока буду играть в хоккей и буду нужен команде. Но загадывать, сколько лет или турниров проведу еще под знаменами сборной, не стану. Теперь каждый сезон рассматриваю просто как новый и не думаю, что будет после его завершения...»
С особым трепетом ждал хоккеист и ту самую игру с минским «Динамо», которая должна была стать для Салея первой на родной земле с 1995 года, когда он отправился покорять Северную Америку из «Тивали». «На матч придет много друзей, знакомых, родных. Я надеюсь, что ничто не помешает мне выглядеть достойно и показать хороший хоккей», – делился он ожиданиями.
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21-летний воспитанник новополоцкой школы хоккея Сергей Остапчук долго и трудолюбиво пробивал себе дорогу в системе ярославского «Локомотива» и шаг за шагом шел к первой команде.
В России парня рассмотрели, оценили. И в том сезоне тренерский штаб «железнодорожников» во главе с Брэдом Маккриммоном рассчитывал на молодого нападающего, причем, судя по тому, что в предсезонных спаррингах его наигрывали в одной из ударных троек нападения вместе со звездными Йозефом Вашичеком и Паволом Демитрой, ставки на белоруса были очень высоки. Но карьера и жизнь Остапчука оборвались на взлете.
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Был на борту того злополучного самолета и еще один белорус – Николай Кривоносов, занимавший в «Локомотиве» пост тренера по физподготовке. Его мать фехтовала, отец играл в хоккей. И Николай тоже выбрал для себя путь в профессиональном спорте. Начинал как хоккеист и подавал большие надежды. Но из-за тяжелой травмы рано закончил игровую карьеру и стал тренером. Талантливый человек талантлив во всем. И в качестве специалиста по физической подготовке Кривоносов тоже проявлял себя здорово. Был на хорошем счету в минском и московском «Динамо», подмосковном «Атланте». И в том мощном «Локомотиве», который перед сезоном-2011/2012 большинство специалистов и болельщиков однозначно называли одним из наиболее явных претендентов на победу в КХЛ, белорусский тренер, конечно, тоже играл большую роль.
…8 сентября 2011 года в «Минск-Арене» должен был состояться самый настоящий праздник хоккея. Но жизнь его отменила. И в тот день, следующий после трагических событий под Ярославлем, в культурно-спортивном комплексе белорусской столицы прошел вечер-реквием с участием Главы государства. «Слезы наворачиваются на глаза, когда думаешь о нелепой трагической гибели молодых и очень талантливых людей – надежды и гордости ледовых арен, кумиров миллионов болельщиков, – сказал тогда белорусский лидер. – Самое жуткое для нас: они летели к нам, к этому часу на эту прекрасную арену, летели как самые близкие друзья, это наши родные братья… В жизни человека самое страшное, когда идешь на праздник, торжество, а приходишь на похороны».
Видео: president.gov.by
Болью и скорбью отзываются в сердце события десятилетней давности и сейчас.
Сегодня наши болельщики отдают дань памяти той погибшей команде, возлагая цветы у входа на «Минск-Арену». А хоккеисты, тренеры и администраторы минского «Динамо» после сегодняшней утренней раскатки возложили цветы к мемориалу «Хоккейное братство», который был открыт во вторую годовщину трагедии и представляет собой 37 стилизованных клюшек – по количеству членов команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе, – собранных в единую конструкцию, визуально представляющую собой взлетающий лайнер и падающую птицу.
Кроме того, запланировано проведение церемоний памяти на месте падения самолета в поселке Туношна, где находится мемориальный комплекс, и непосредственно на стадионе. Завершит день памяти матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо», который начнется в 19:30 по нашему времени. «Зубры» сыграют в форме образца сезона-2011/2012.