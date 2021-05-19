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Десять белорусских команд поборются за победу в финале бизнес-игры "Начинающий фермер"

Белорусские молодежные команды поборются за победу в финале международной интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер", которая состоится 19–20 мая в подмосковных Мытищах, пишет БЕЛТА.


"Беларусь впервые принимает участие в этом международном проекте. Это стало возможным благодаря партнерству Белорусского республиканского союза молодежи с Российским союзом сельской молодежи. В нашей стране игра объединила школьников, проживающих на селе, студентов учреждений высшего образования сельхозпрофиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей в сфере агропромышленного комплекса. Приятно отметить, что среди 34 финалистов игры из России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Германии есть 10 белорусских молодежных авторских коллективов, которые стали победителями национального и заочного международного туров проекта", – поделилась подробностями секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор проекта Юлия Зинкевич.

За первенство в международном финале поборются авторские коллективы гимназии № 8 имени В.И. Козлова Жлобина (проект "Домик в деревне"), гимназии Клецка (проект "Творческая мастерская"), Первомайской средней школы Гродненской области (проект "Чес&nok"), средней школы деревни Вистычи Брестского района (проект Herbal Line). В финале также примут участие коллективы Глубокского государственного профессионального лицея (проект "Голубика – ягода, продлевающая жизнь"), Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка (проект "Фермерское хозяйство по выращиванию овощей"), Белорусского государственного аграрного технического университета (проект "Сельхозпродукция оптом"), Гродненского государственного аграрного университета (проект "Green Quest – развлекательно-познавательная услуга"), ОАО "Гомельпромстрой" (проект "Сады Семирамиды"), представитель клуба молодых инвалидов "Сами", созданного в Микашевичах при филиале Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения, Николай Мозоль (проект "Пчеловодство").

Белорусская молодежная делегация сегодня отправилась в Москву. "19 мая – день защиты. Выступление каждой команды включает презентацию проекта: приветствие и демонстрацию рекламного плаката, а также ответы на вопросы экспертов. В общей сложности на все отводится не более 10 минут. Торжественная церемония чествования победителей состоится 20 мая на международном молодежном агробизнес-форуме", – рассказала Юлия Зинкевич.

Главная задача международной интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер" – выявление и поддержка талантливой молодежи, вовлечение ее в разработку и реализацию бизнес-проектов, направленных на создание и развитие сельскохозяйственного производства.

В Беларуси организатором игры выступил БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Организатор международного финала – Российский союз сельской молодежи.

Фото предоставлено БРСМ
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