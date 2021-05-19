Десять белорусских команд поборются за победу в финале бизнес-игры "Начинающий фермер"

– поделилась подробностямиЗа первенство в международном финале поборются авторские коллективы гимназии № 8 имени В.И. Козлова Жлобина (проект "Домик в деревне"), гимназии Клецка (проект "Творческая мастерская"), Первомайской средней школы Гродненской области (проект "Чес&nok"), средней школы деревни Вистычи Брестского района (проект Herbal Line). В финале также примут участие коллективы Глубокского государственного профессионального лицея (проект "Голубика – ягода, продлевающая жизнь"), Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка (проект "Фермерское хозяйство по выращиванию овощей"), Белорусского государственного аграрного технического университета (проект "Сельхозпродукция оптом"), Гродненского государственного аграрного университета (проект "Green Quest – развлекательно-познавательная услуга"), ОАО "Гомельпромстрой" (проект "Сады Семирамиды"), представитель клуба молодых инвалидов "Сами", созданного в Микашевичах при филиале Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения, Николай Мозоль (проект "Пчеловодство").Белорусская молодежная делегация сегодня отправилась в Москву.– рассказала Юлия Зинкевич.Главная задача международной интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер" – выявление и поддержка талантливой молодежи, вовлечение ее в разработку и реализацию бизнес-проектов, направленных на создание и развитие сельскохозяйственного производства.В Беларуси организатором игры выступил БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Организатор международного финала – Российский союз сельской молодежи.Фото предоставлено БРСМ