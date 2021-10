Despacito, Uptown Funk и Rolling on the Deep: 10 лучших песен десятилетия

Современная музыка нравится не всем – действительно, сейчас не так много музыкантов, которых можно назвать вторыми Битлз или Элвисами Пресли. Но тем не менее и среди новых композиций есть вполне достойные треки, которые звучат не хуже нестареющей классики. Мы собрали для вас топ лучших песен за последние 10 лет.

Mark Ronson – Uptown Funk feat. Bruno Mars

Песня вышла в 2014 году, но популярность завоевала в 2015-м. Сначала она попала в Billboard Hot 100 на 65-е место, но в считанные дни взлетела на первое. Через пару недель авторов обвинили в плагиате на малоизвестные песни восьмидесятых годов, но суд вынес решение в пользу Ронсона и Марса.

LMFAO ft. Lauren Bennett, GoonRock – Party Rock Anthem

Песня была выпущена в 2011 году. Музыкальное видео к этому синглу имело большой успех: на сервисе YouTube его просмотрели почти два миллиарда раз. Сцены на открытом воздухе музыкального видео были сняты на заднем плане “Нью-Йорк стрит” студии Paramount Studios, на которой расположены фасады зданий отдельных “улиц”, воссоздающих восемь разных районов города.

Ed Sheeran – Shape of You

Эд Ширан – успешный композитор, написавший хиты для таких звезд, как Тейлор Свифт и Рианна. Однако как певец он долго не мог покорить музыкальный Олимп. Наконец, в 2016 году на YouTube-канале артиста появилась песня Shape of you, которая в считанные дни взлетела на вершины чартов. Критики высоко оценили работу Ширана, отметив ее необычный стиль, похожий на стиль исполнительницы Сии. В 2017 году певец получил за трек премию “Грэмми”.

The Chainsmokers – Closer feat. Halsey

Closer стал первым у The Chainsmokers и Холзи синглом в США, ставшим №1 в чарте Billboard Hot 100, опередив хиты Uptown Funk и How Do I Live. Closer стал четвертым синглом дуэта, который возглавил Hot Dance/Electronic Digital Songs, побив рекорд Кельвина Харриса с его тремя синглами. Песня возглавила чарты более чем 15 стран мира, включая Австралию, Великобританию и Канаду. В США Closer стала третьей композицией дуэта после Don’t let me down и Roses, который стал трижды платиновым с 3 млн экземплярами.

Maroon 5 – Girls Like You feat. Cardi B

В 2018 году Girls Like You дебютировал на 94-м месте в американском хит-параде Billboard Hot 100 и спустя неделю после выхода видеоклипа поднялся на четвертое место. Сингл совершил четвертый в истории самый быстрый прыжок вверх по чарту (на 90 пунктов с 94-го на 4-е место) в истории Hot 100 и стал 14-м для Maroon 5 и 6-м для Карди Би хитом в топ-10. Спустя некоторое время песня достигла первой строчки, откуда по иронии судьбы его вскоре скинул сингл Карди Би.

Rihanna – We Found Love feat. Calvin Harris

Премьера We Found Love состоялась 22 сентября 2011 года на британской радиостанции Capital FM; в тот же день сингл вышел в коммерческую реализацию через iTunes в Австралии, Франции, Италии и Соединенных Штатах Америки. Композиция стала самой популярной песней 2011 года — 8 недель первое место в главном чарте Америки Billboard Hot 100, обогнав таких конкуренток, как Адель и Леди Гага. После этого сингл вновь поднялся на вершину, где продержался еще две недели. В итоге совместный дуэт в общей сложности 10 недель занимал главенствующую позицию.

Lil Nas X – Old Town Road feat. Billy Ray Cyrus

Old Town Road была выпущена как сингл 3 декабря 2018 года, в период популярности мема Yeehaw Agenda (движения, объединяющего ковбойскую моду и культуру). Песня “выстрелила” в конце декабря 2018 года после того, как стала мемом Yeehaw Challenge на TikTok, где пользователи создали короткие видеоролики, посвященные этой композиции. Это позволило ей дебютировать самостоятельно и первоначально без лейбла на 83-м месте в Billboard Hot 100. Популярность трека росла так быстро, что радиостанции начали загружать аудиоверсии с YouTube. 22 марта 2019 года успех песни позволил Lil Nas X подписать контракт с Columbia Records, которая сейчас распространяет сингл.

Gotye – Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra)

Somebody That I Used to Know была выпущена в цифровом формате 6 июля 2011 года, дебютировав на 27-м месте в Австралийском чарте ARIA Top 50. Через 4 недели достигла третьего места, а 15 августа 2011 года возглавила хит-парад, лидируя рекордные 8 недель подряд. Песня стала первой в голландском Dutch Top 40, звучала в телесериалах “90210: Новое поколение” и “Сплетница”. 14 января 2012 года сингл дебютировал в США с 91-го места в Billboard Hot 100, а через 15 недель достигнул первого места.

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee and Justin Bieber

В 2017 году испаноязычный трек Despacito буквально взорвал интернет. Песня тала мемом, ее перепевали и переделывали. В ремиксовой версии при участии Джастина Бибера, вышедшей 17 апреля 2017 года, эта песня возглавила хит-парады США и Великобритании, чего для испаноязычной песни не случалось с 1996 года, когда хитом была Macarena. После получения 6 000 000 000 просмотров клип был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный в истории YouTube, а также стал лидером среди видеоклипов YouTube по наибольшему числу лайков (более 45 000 000 на 20 сентября 2021 года). Песня продержалась на вершине американского чарта Billboard Hot 100 16 недель, тем самым повторив рекорд сингла певицы Мэрайи Кэри One Sweet Day.

Adele – Rolling in the Deep

Rolling in the Deep в 2010 году возглавила хит-парады Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и вошла в лучшую десятку Австрии, Дании, Ирландии, Новой Зеландии и Норвегии. В Великобритании сингл дебютировал на втором месте и стал третьим хитом Адели, попавшим в первую десятку. В США песня возглавила главный чарт США Hot 100 в мае 2011 года.