Десантник Габров – о расширении полномочий Совета Безопасности

Пересмотр Положений о Совете Безопасности и Государственном секретариате – это итог большой статистической работы и своеобразная работа над ошибками. Таким мнением с sb.by поделился десантник, руководитель центра допризывной подготовки «Скиф» Владимир Габров:



– Теперь у силовиков, судей, работников прокуратуры и других контролирующих органов будет возможность более оперативно принимать решения и адекватно реагировать на любую возникающую угрозу национальной безопасности. Самое главное, что это решение охладит горячие головы, у которых, возможно, остаются какие-то нехорошие мысли.