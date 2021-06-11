Жара и летнее солнце могут стать причинами развития купероза – заболевания, сопровождающегося расширением кровеносных сосудов. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
Дерматовенеролог отметила, что купероз легко определить на коже, поскольку заболевание проявляется на лице в виде красных ниточек. Чаще всего такой признак можно наблюдать в области крыльев носа, щек, подбородка.
Специалист отметила, что купероз хотя и является наследственным заболеванием, может возникать из-за неправильного ухода, жары и солнца.
Если проблема уже существует, избавиться от нее поможет только правильный уход за кожей лица.
– Используйте самые мягкие очищающие средства: пенки и муссы. Ни в коем случае не применяйте скрабы, тоники и лосьоны, содержащие спирт. Обращайте внимание на составы сыворотки, крема, тоника, эмульсии. В этих косметических средствах должны содержаться антиоксиданты, включающие витамин С, или аскорбиновую кислоту, ниацинамид, каротин, витамин Е, кофеин и другие. Именно они способны защитить клетки кожи от образования свободных радикалов. Также считается, что некоторые из антиоксидантов, например кофеин и витамин К, даже могут укреплять сосудистую стенку и не допускать усугубления проблемы купероза, – заключила Светлана Якубовская.
Фото: pixabay.com
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Дерматовенеролог рассказала, какое опасное заболевание могут вызвать солнечные лучи
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