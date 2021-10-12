Дерматовенеролог рассказала, как остановить выпадение волос после родов

Никотиновая кислота в комплексе с назначенными специалистом лекарственными препаратами может остановить выпадение волос после родов. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" сообщила врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
Никотиновая кислота, которую еще называют витамином РР, выпускается в форме таблеток и раствора.
– Установлено, что при нанесении на кожу раствора с никотиновой кислотой происходит расширение сосудов, улучшается приток крови в область волосяных фолликулов, в результате чего сюда лучше поступают всевозможные витамины, минералы и кислород, – объяснила дерматовенеролог.
Вместе с тем Светлана Якубовская предупредила, что при андрогенетической алопеции никотиновая кислота неэффективна. В данном случае в решении проблемы большую роль играют наследственность, гормональные изменения и эндокринные процессы.
– Если же мы говорим о телогеновом выпадении волос, то есть когда пациент сталкивается с проблемой после тяжелой инфекции, оперативного вмешательства или родов, в этом случае действительно можно использовать раствор никотиновой кислоты вместе с другими назначенными доктором лекарственными препаратами, – обратила внимание врач.
Светлана Якубовская предупредила, что никотиновая кислота может вызывать раздражение при нанесении на кожу головы.
– Это будет проявляться через покраснения, жжение, покалывания и зуд. Если пациент с этим столкнулся, это говорит об индивидуальной реакции на раствор. Применять никотиновую кислоту в таком случае не рекомендуется. Необходимо обратиться к доктору, который посоветует другие препараты, – резюмировала дерматовенеролог.
Фото: pixabay.com