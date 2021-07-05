Слюна мошек ядовита для тканей человеческого организма. Поэтому после укуса насекомого кожа может начать зудеть и чесаться. Это не только неприятно по ощущениям, но и в некоторых случаях опасно. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" предупредила врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
– При укусе мошки поврежденное место начинает сильно чесаться и зудеть. Ребенок обычно его расчесывает, в результате чего присоединяется бактериальная инфекция, способная привести к осложнениям, – обратила внимание дерматовенеролог.
Первым делом, считает специалист, поврежденный участок нужно обработать антисептиком. После необходимо охладить место укуса.
– Это позволит снять отек, уменьшить зуд и боль, – уточнила Светлана Якубовская.
Охладить кожу можно прохладной водой или небольшим кусочком льда.
– Не прикладывайте лед непосредственно на кожу. Предварительно заверните его в тонкое полотенце или ткань. Иначе можно спровоцировать обморожение, – отметила дерматовенеролог.
Кроме того, специалист посоветовала принять антигистаминные препараты, если отек нарастает.
– Не забывайте про специальные наружные гели с антигистаминными ингредиентами, которые можно применять с года и наносить строго на место укуса 3–4 раза в день. Если такие способы не помогают, а отек нарастает, не стоит лечиться самостоятельно, нужно обязательно обратиться за помощью к врачу, – резюмировала Светлана Якубовская.
В определенных случаях можно применять гормональные препараты. Например, когда поврежденное место очень сильно зудит, дополнил слова коллеги врач Валерий Андриенко.
Фото: pixabay.com
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Дерматовенеролог рассказала, как действовать при укусе мошки
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