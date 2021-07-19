При одновременном использовании нескольких солнцезащитных средств показатели SPF не суммируются. Однако кожа все же получает надежную защиту, но при условии, что средства были нанесены правильно. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" заявила врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
По словам специалиста, существует мнение, что при одновременном нанесении, например, крема с SPF 30 и тонального крема с SPF 15 получается суммарная защита от солнца. Однако это не так.
– Значения SPF средств не суммируются. Будет работать тот продукт, который имеет больший показатель. Но здесь тоже есть особенности. Для того чтобы получить заявленное SPF 30, необходимо нанести на лицо нужное количество продукта, а это одна треть или одна четвертая часть чайной ложки. Если вы нанесете меньше, в результате получите половину или одну четверть от заявленного показателя, – обратила внимание дерматовенеролог.
Надежная защита также будут обеспечена в случае, если между двумя средствами с SPF будет выдержана пауза в 15 минут.
– Очень важно выдерживать паузу между нанесением средств с SPF. Например, вы использовали солнцезащитный крем с показателем 30. Подождите как минимум 15 минут до нанесения следующего продукта, чтобы средство распределилось, а фильтры заработали. Быстрым использованием тонального крема или пудры с SPF можно нарушить защитный слой, – рассказала Светлана Якубовская и добавила, что благодаря соблюдению этих правил можно получить надежную защиту от солнца.
Фото: pixabay.com
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Дерматовенеролог рассказала, что будет, если нанести несколько солнцезащитных средств одновременно
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