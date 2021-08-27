Дерматовенеролог раскрыла секрет идеальной кожи

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская посоветовала девушкам после 25 лет делать пилинги, чтобы их кожа всегда была идеальной.
– Пилинг – это удаление мертвых клеток с поверхности кожи. Безусловно, процесс отшелушивания происходит физиологически, когда старые клетки заменяются новыми. Но, применяя пилинг, можно ускорить этот процесс, заактивировать синтез новых клеток, удалить старые и тем самым придать коже здоровый, красивый и ровный вид, – обратила внимание дерматовенеролог.
Хотя пилинг рекомендуется делать в осенне-зимнее время, применять такую процедуру можно и летом.
– Есть всесезонные пилинги, которые можно делать даже в летнее время. Они не воздействуют на кожу так активно и агрессивно. Их действие направлено исключительно на самый верхний роговой слой. Кислоты, входящие в состав пилингов, глубоко не проникают. Срединные и глубокие процедуры, которые действительно рекомендуется делать исключительно в осенне-зимний период, воздействуют до базальной мембраны и даже дермы, – отметила специалист.
Светлана Якубовская посоветовала делать пилинги девушкам старше 25 лет.
– Если в подростковом возрасте вас коснулась проблема угревых высыпаний или пигментации, то пилинг рекомендуется с этого периода, – резюмировала врач.
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