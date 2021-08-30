Дерматовенеролог объяснила, симптомом какого опасного заболевания может быть шелушение кожи лица

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская сообщила, что шелушение кожи в области бровей, век, переносицы, крыльев носа и лба обязаны насторожить, поскольку симптомы могут указывать на развитие такого опасного заболевания, как себорейный дерматит.
– Себорейный дерматит возникает тогда, когда активируется нормальная кожная флора – грибы рода малассезия. Заболевание проявляется через шелушение в области бровей, век, переносицы, крыльев носа и лба. В таком случае рекомендация одна – идти на прием к врачу-дерматологу. Доктор после установленного диагноза "себорейный дерматит" назначит необходимое лечение, – сказала дерматовенеролог.
Она также уточнила, что врач может назначить противогрибковые кремы курсом до трех-четырех недель. Если поражение кожи будет достаточно тяжелым, специалист, скорее всего, посоветует принимать противогрибковые таблетки.
Светлана Якубовская рассказала еще об одном опасном грибковом заболевании, способном проявляться на лице. Проблему в этом случае вызывает высококонтагиозный возбудитель, или лишай.
– Грибковая инфекция может локализоваться на любом участке тела, в том числе и на лице. Проблема требует незамедлительной консультации лечащего врача. В таком случае будут назначены не только наружные противогрибковые кремы, но еще и специальные таблетированные препараты для приема внутрь, – обратила внимание специалист и добавила, что лечиться самостоятельно ни в коем случае нельзя. Чтобы избавиться от проблемы, важно четко следовать всем рекомендациям врача.
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