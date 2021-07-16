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Дерматовенеролог объяснила, когда папилломы являются признаком онкологии

Папилломы, или себорейный кератоз, возникает на шее достаточно часто. В некоторых случаях он образуется из-за наследственных факторов, а в других – на фоне развития онкологии. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" заявила врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.


– С вирусом папилломы человека активное появление мелких себорейных кератом на шее не связано. Таких доказательных данных нет. Эти образования в большей степени доставляют эстетический дискомфорт, поскольку не болят, не зудят, но нередко могут травмироваться, – обратила внимание специалист.

Причин появления папиллом несколько. Первой из них является наследственность.

– Обратите внимание на бабушек, дедушек и родителей. Если у них такая проблема есть, значит, с большей вероятностью вы тоже с ней столкнетесь. К сожалению, на втором месте находится солнце. То, что мы так любим, тоже может спровоцировать активное образование папиллом, – уточнила дерматовенеролог.

Кроме того, активное появление мелких себорейных кератом, по словам врача, могут провоцировать тугие воротники, шарфики, рубашки, бусы и цепочки, которые постоянно натирают кожу.

– Если у вас никогда не было папиллом на шее и вдруг внезапно они стали появляются все в большем количестве, стоит задуматься. Иногда это может быть признаком активного воспалительного процесса в организме и даже онкологии. Но волноваться и переживать сразу не нужно. Если вы давно не проходили обследование и не сдавали анализы, обратитесь к терапевту и врачу-эндокринологу. Доктор проведет опрос, назначит соответствующее лабораторное или инструментальное обследование, – сказала Светлана Якубовская.

Она также добавила, что устранить папилломы может косметолог. Он удалит такие кожные образования лазером. Однако со временем себорейный кератоз вернется, если его причина кроется в наследственности.

Фото: pixabay.com
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