Дерматовенеролог объяснила, какой должна быть экстренная помощь при укусе муравья

Укусы муравьев часто влекут за собой неприятные проявления и осложнения. Поэтому важно знать, как оказать первую помощь и проводить лечение в дальнейшем. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" сообщила врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
– Летом в дачный период и во время посещения леса укус муравьев является распространенной проблемой. Стоит заметить, что часто поврежденный участок кожи беспокоит долго: сопровождается раздражением, высыпаниями и сильным зудом. В этом случае важно вовремя начать терапию, – обратила внимание специалист.
Поврежденное место, по словам врача, необходимо обработать антисептиком, также можно приложить лед.
– В дальнейшем важно следить за местом укуса. Если видите, что в течение недели зуд и покраснение не стихают, нужно обратиться к доктору. Врач посоветует наружные гормональные кремы. Это пока еще острый процесс, поэтому чаще всего рекомендуется такая форма лекарств, как эмульсия, гель или крем. Также могут понадобиться противоаллергические препараты, они будут снимать зуд. Когда мы расчесываем поврежденное место, то запускаем воспаление и терапия превращается в ходьбу по кругу. Поэтому самостоятельно не лечимся, обращаемся к доктору, – резюмировала Светлана Якубовская.
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