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Дерматовенеролог объяснила, как солнцезащитные средства влияют на витамин D

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская заявила, что солнцезащитный крем не препятствует поступлению витамина D в организм.


– Ни один солнцезащитный крем не способен на сто процентов обезопасить кожу от ультрафиолетового излучения, в частности от лучей типа В. Даже средства с SPF 100 защищают только на 99 процентов. К тому же большинство из нас не выполняет все необходимые правила по применению солнцезащитных кремов, – обратила внимание дерматовенеролог. 

По словам специалиста, витамин D может попасть в организм за счет того, что человек не обновляет средство каждые два часа в количестве одной четвертой чайной ложки, а также забывает после купания наносить на тело 30 миллилитров солнцезащиты.

Светлана Якубовская отметила, что пользоваться солнцезащитными кремами нужно, поскольку средство препятствует развитию онкологических заболеваний кожи.

Фото: pixabay.com
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