Дерматовенеролог объяснила, как правильно ухаживать за кожей новорожденных

Коже новорожденных требуется особый уход, поскольку клетки эпидермиса в первые дни после рождения у малыша несовершенны. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач Светлана Якубовская.
– В составе кожи малыша присутствуют все необходимые клетки, но они несовершенны. Дело в том, что в составе верхнего слоя – эпидермиса – у новорожденного присутствует большое количество воды. <...> К тому же в коже новорожденного очень мало липидов, триглицеридов, жирных спиртов, которые формируют правильный защитный роговой слой и гидролипидную мантию. Вот почему просто взять любое уходовое средство и применять его для кожи малыша неправильно. Важно обращать внимание на специальные уходовые продукты, которые богаты увлажняющими и питательными компонентами, – обратила внимание дерматовенеролог.
По словам врача, умывать новорожденного нужно с использованием специальных гелей.
– В их составе могут быть масла, мягкие ПАВ и увлажняющие компоненты, которые не только смягчают воду, но еще и формируют при нанесении на кожу малыша невидимую, дышащую, защитную липидную пленку, – отметила Светлана Якубовская.
Также для ухода за кожей ребенка важно применять продукты, которые богаты увлажняющими и питательными компонентами.
– Масло канола, масло ши, мочевина, пантенол для восстановления кожи и снятия воспаления, увлажняющие компоненты и антиоксиданты, – перечислила важные компоненты уходовых средств медик.
– Такие продукты безопасны и могут применяться с рождения так часто, как это нужно, – добавила Светлана Якубовская.
Дерматовенеролог уточнила, что использовать подобные средства особенно важно на протяжении всего отопительного сезона.
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