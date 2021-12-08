SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Дерматовенеролог объяснила, как правильно ухаживать за кожей новорожденных

Дерматовенеролог объяснила, как правильно ухаживать за кожей новорожденных

Коже новорожденных требуется особый уход, поскольку клетки эпидермиса в первые дни после рождения у малыша несовершенны. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач Светлана Якубовская.


– В составе кожи малыша присутствуют все необходимые клетки, но они несовершенны. Дело в том, что в составе верхнего слоя – эпидермиса – у новорожденного присутствует большое количество воды. <...> К тому же в коже новорожденного очень мало липидов, триглицеридов, жирных спиртов, которые формируют правильный защитный роговой слой и гидролипидную мантию. Вот почему просто взять любое уходовое средство и применять его для кожи малыша неправильно. Важно обращать внимание на специальные уходовые продукты, которые богаты увлажняющими и питательными компонентами, – обратила внимание дерматовенеролог.

По словам врача, умывать новорожденного нужно с использованием специальных гелей.

– В их составе могут быть масла, мягкие ПАВ и увлажняющие компоненты, которые не только смягчают воду, но еще и формируют при нанесении на кожу малыша невидимую, дышащую, защитную липидную пленку, – отметила Светлана Якубовская.

Также для ухода за кожей ребенка важно применять продукты, которые богаты увлажняющими и питательными компонентами.

– Масло канола, масло ши, мочевина, пантенол для восстановления кожи и снятия воспаления, увлажняющие компоненты и антиоксиданты, – перечислила важные компоненты уходовых средств медик.

– Такие продукты безопасны и могут применяться с рождения так часто, как это нужно, – добавила Светлана Якубовская.

Дерматовенеролог уточнила, что использовать подобные средства особенно важно на протяжении всего отопительного сезона.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы