Атипичные родинки – опасный признак, который может сигнализировать о развитии онкологических заболеваний или же стать их причиной. В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская назвала пять признаков таких опасных кожных образований.
В первую очередь специалист посоветовала обратить внимание на симметричность родинок. Мысленно нужно разделить кожное образование на две половины, которые потом необходимо сопоставить: части опасных родинок не совпадут.
Также важно следить за размером кожных образований. Родинки не должны быть больше 6 мм в диаметре.
Здоровая родинка обязана быть однородной по цвету. Фиолетовые, черные, коричневые и вкрапления других цветов могут сигнализировать о развитии рака. Поэтому важно при наличии такого симптома сразу же обратиться к врачу.
Кроме того, кожное образование опасно в случае, если оно постепенно увеличивается в размере. Должны насторожить также боль, зуд, корочки, высыпания и кровотечения из родинки.
– Возьмите за правило раз в три месяца осматривать себя и свои родинки на всем теле. Заведите тетрадь или дневник, установите приложение, где будете фотографировать кожные образования, записывать их размеры и следить за изменениями, – посоветовала Светлана Якубовская.
Дерматовенеролог предупредила, что летом требуется более тщательный уход за родинками, поскольку ультрафиолет негативно действует на них и иногда вызывает онкологические заболевания.
Фото: pixabay.com
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Дерматовенеролог назвала пять признаков смертельно опасных родинок
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