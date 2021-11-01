Дерматовенеролог назвала пять неочевидных факторов, которые негативно влияют на состояние кожи

Оказывается, навредить коже могут даже стресс и синтетическая одежда насыщенных цветов. Об этих и других негативных факторах в эфире программы "О самом главном" рассказала врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Людмила Смирнова.
– Во время стресса снижается иммунологическая активность организма, в результате чего происходит обострение хронических заболеваний, которые есть у человека, – предупредила дерматовенеролог.
– За счет выработки большого количества гормонов стресса – адреналина и кортизола – оказывается влияние на микроциркуляцию, сосуды суживаются, соответственно, нарушается кровоснабжение поверхностных слоев кожи, – дополнила слова коллеги врач Татьяна Шаповаленко.
Людмила Смирнова добавила, что на кожу также негативно влияет синтетическая одежда насыщенных цветов.
– У людей с атопическим дерматитом имеется аллергическая настроенность, поэтому мы советуем носить одежду светлых тонов из хлопчатобумажных тканей, – отметила врач и добавила, что красители, особенно черный, вызывают аллергическую реакцию.
Климатические условия и косметические средства также действуют на эпидермис, причем часто в негативном ключе.
– Косметические средства могут дополнительно усиливать воспаление кожи, – уточнила Людмила Смирнова.
И, наконец, опасность для кожи несут продукты с гистамином.
– Это продукты, которые вызывают повышенную секрецию биологически активных веществ, – сказала врач.
В перечень таких продуктов она внесла морскую рыбу, красные ягоды и цитрусовые, сыры, копчености, шоколад, а также помидоры. Сразу же исключать из рациона все перечисленное не стоит. Для начала необходимо выяснить, на какие из продуктов у пациента может возникнуть аллергическая реакция.
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