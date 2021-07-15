Пигментные пятна часто развиваются не только на фоне старения, но и из-за активного воздействия ультрафиолета. Поэтому летом особенно важно подобрать правильный уход, чтобы не столкнуться с подобной косметической проблемой. Об основных методах профилактики пигментации в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
Важной частью профилактики пигментации, считает специалист, является использование солнцезащиты.
– Наносить солнцезащитный крем нужно за 20–30 минут до выхода на улицу в количестве одна треть чайной ложки для крупного лица и одна четвертая часть для мелкого. Каждые два часа необходимо обновлять средство в том же объеме. К сожалению, многие последнюю рекомендацию не выполняют, из-за чего сталкиваются с усилением пигментации под воздействием солнца, – обратила внимание дерматовенеролог.
Кроме того, чтобы бороться с пигментацией кожи, нужно регулярно использовать определенные уходовые средства, которые содержат витамин С, ниацинамид, коэнзим Q10, альфалиполиевую кислоту, каротиноиды и многие другие антиоксиданты.
– Они не только позволяют предотвратить развитие окислительного стресса в коже и тем самым замедлить образование морщин, но еще помогают бороться с гиперпигментацией, – уточнила Светлана Якубовская.
Отмечается, что девушкам, которые используют для лечения данной косметической проблемы кремы, содержащие ретиноиды, кислоты, арбутин, гидрохинон, койевую кислоту – ингредиенты с доказанной эффективностью в борьбе с пигментными пятнами, летом такие средства наносить каждый вечер нельзя, максимум – 2–3 раза в неделю.
Фото: pixabay.com
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Дерматовенеролог назвала эффективные способы удаления пигментных пятен
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