Сухость кожи может вызвать ряд заболеваний, уверяет дерматолог Екатерина Вертиева. Ее слова передает РИА Новости.
По словам медика, сухость кожи может привести к таким недугам, как экзема и атопический дерматит. Однако это касается именно сухой, а не обезвоженной кожи.
Вертиева посоветовала людям с сухой кожей пользоваться лечебной косметикой, предназначенной для такого типа кожи. А если самостоятельно решить проблему сухой кожи не получается, следует обратиться к специалисту.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
950
Дерматолог рассказала, какие болезни может вызвать сухая кожа
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter