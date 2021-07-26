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Дерматолог дал советы, как защищать кожу от солнца взрослым и детям

Врач-дерматовенеролог, онколог Богдан Литвиненко рассказал, как правильно защищать кожу от солнца. Полезные советы медик дал во время беседы с доктором Евгением Комаровским. 


Богдан Литвиненко пояснил, что существует два типа солнечных лучей, влияющих на нашу кожу: типа А – это UVA-лучи (более опасные и агрессивные, могут вызвать злокачественные образования на коже) и типа Б – UVB-лучи (могут провоцировать солнечные ожоги). 

– Нет хорошего ультрафиолета. И UVA и UVB – это части спектра, от которых нужно защищать кожу и детей, и взрослых. Все современные солнцезащитные средства должны обеспечивать защиту от двух типов лучей – UVA и UVB. SPF – показатель защиты от UVB. Аббревиатура UVA на упаковке означает обеспечение данным средством защиты от UVA лучей. Солнцезащитные средства должны содержать комбинированные фильтры. Доказано, что именно комбинация физического и химического фильтров дает максимальную защиту, – объяснил дерматовенеролог. 

Он призвал приобретать солнцезащитные средства в аптеках среди продуктов дерматологической косметики. По его словам, лучше отдать предпочтение средствам известных и проверенных брендов, которые прошли все необходимые клинические исследования и имеют доказанную эффективность как для взрослых, так и для детей. 

Говоря про воздействие солнца на детскую кожу, он отметил:

– У детей до 3 лет недостаточно работает система,  которая отвечает за выработку меланина. Рекомендую не позволять детям в возрасте до трех лет долгое время находиться под солнечными лучами, так как именно до этого возраста и формируется система защиты от солнца. Малышам в возрасте до полугода лучше вообще не появляться под палящим солнцем. Детям старше шестимесячного возраста можно отдыхать на солнце, но только с адекватной фотозащитой, – сказал он. 

Медик добавил, что для детей необходимо выбирать определенные солнцезащитные средства, разработанные с учетом всех особенностей детской кожи. Врач также указал на тот факт, что кожу необходимо защищать с раннего детства. 

Богдан Литвиненко рассказал, как пользоваться солнцезащитными средствами, чтобы обеспечить себе максимальную защиту. Наносить средство необходимо на всю поверхность тела минимум за 20 минут до контакта с солнечными лучами. Каждые два часа (в том числе после купания) необходимо обновление. 
Врач напомнил, что давно доказано негативное влияние солнечных лучей на кожу. Есть прямая связь влияния солнечных лучей на кожу и появления на ней злокачественных образований. Кроме того, влияние ультрафиолета способствует фотостарению кожи.

– Необходимо проверять родинки на своем теле и приучать к этому всех членов вашей семьи для раннего выявления рака кожи. Родинки должны быть: симметричные, иметь ровный край, однородные по цвету, диаметром менее 6 мм. Если вы видите, что они меняют цвет, размер, границы, на них появляются корочки, трещины или родинка вообще пропала, то срочно нужно обратиться к врачу, – посоветовал врач. 

Фото: pixabay.com
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