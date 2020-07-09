Деревянная статуя супруги американского лидера Дональда Трампа Мелании была подожжена рядом со словенским городом Севница, где росла первая леди Соединенных Штатов. Об этом информировало агентство Reuters со ссылкой на Брэда Дауни – художника, который заказал изображение.
Он рассказал, что полиция сообщила ему о происшествии 5 июля. Сожженную статую убрали. Правоохранительные органы расследуют инцидент, пишет ТАСС.
Пострадавшую скульптуру создал местный художник Алеш Жупевц. Он вырезал свое произведение бензопилой из ствола липы. Мелания Трамп изображена в полный рост с нарочито грубыми чертами и в голубом платье, похожем на то, в котором она была на инаугурации мужа в 2017 году. Статуя была установлена в окрестностях Севницы в июле 2019 года.
В январе Словенское агентство печати информировало о поджоге вандалами в городе Моравче в центральной части страны деревянной скульптуры, известной в Словении под названием "Памятник Дональду Трампу".
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Деревянную статую Мелании Трамп подожгли в Словении
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