«Деревья дружбы» высадили детские дома семейного типа Могилевской области

Могилевское отделение Белорусского детского фонда в эти дни провело областную акции «Дерево дружбы», в которой приняли участие 54 детских дома семейного типа. Родителям и ребятам подарили ели, которые они высадили на своих придомовых территориях в праздник – День защиты детей.



– Мы надеемся, что «Дерево дружбы», которое мы подарили каждому детскому дому семейного типа нашей области, станет символом надежды и радости, – отметила директор Могилевского отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк. – Когда голубая ель подрастет, она сможет стать украшением и в Новый год.



Ирина Олеговна также добавила, что в День защиты детей важно подарить ребенку не только сиюминутный праздник, но и более детально изучить проблемы, которые его касаются.



– Хочется, чтобы мы, взрослые, верно понимали смысл этого дня. Мы должны регулярно заострять внимание на тех препонах, которые мешают ребятам иметь счастливое детство. Проблемы есть, их много: насилие, которое порой случается в семьях, не совсем правильное отношение к особенным детям. Зная болевые точки, общество должно объединиться и направить свои усилия в их преодолении, – заключила директор общественной организации.