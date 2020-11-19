Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам здравоохранения и оказания психологической помощи».
Председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак рассказала, что законопроектом предлагается расширить объем оказываемой помощи иностранным гражданам, постоянно проживающим в Беларуси. Кроме того, предложено отнести университетские клиники к государственным учреждениям.
– Целая глава закона о здравоохранении посвящена информатизации. В ближайшее время в республике начнет функционировать централизованная информационная система, сформируется единый архив. Каждый пациент сможет заходить в свой личный кабинет и смотреть информацию о состоянии своего здоровья, результаты анализов, эпикризы, – отметила депутат.
Также проектом закона предусмотрена возможность оказания бесплатной медицинской помощи пациентам, которые лечатся и наблюдаются в дневных стационарах.
–Законопроект приводится в соответствие с Указом Главы государства «О лицензировании отдельных видов деятельности». Оговорена возможность лицензирования психологов, деятельности по оказании психологической помощи, – пояснила Людмила Макарина-Кибак.
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Депутаты во втором чтении приняли поправки в законы по вопросам здравоохранения и оказания психологической помощи
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ