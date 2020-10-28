На заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания депутаты во втором чтении приняли изменения законов по вопросам пенсионного обеспечения и государственного социального страхования.
Как рассказал журналистам член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Павел Сильченок, документ объединяет в себе три законопроекта. Два из них были внесены на весеннюю сессию и приняты в первом чтении. Третий поступил в Палату представителей в августе этого года из Совета Министров.
– Законопроекты приводятся в соответствие с Указом Президента № 171 и объединяют в себе целый ряд законодательных актов, касающихся пенсионного обеспечения и социального государственного страхования, – отметил он.
Проект закона предусматривает дополнительную социальную защиту для целого ряда граждан. В частности, многодетных семей, людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Проект закона коснется также индивидуальных предпринимателей, тех, кто занят в сфере агро- и экотуризма, ремесленников.
– Если индивидуальный предприниматель по ряду причин прекратил занятие предпринимательской деятельностью, то он имеет право не уплачивать страховой взнос. И это будет учитываться при начислении пенсии. Сокращается страховой стаж для матерей, воспитывающих четверых и более детей, а также для матерей или отцов детей-инвалидов. Увеличивается пенсионная надбавка социальной пенсии для матерей или отцов, воспитывающих детей с инвалидностью, страховой стаж которых превышает 20 лет, – пояснил Павел Сельченок.
Алина ДАНИЛОВИЧ
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Депутаты во втором чтении приняли поправки в законы по вопросам пенсионного обеспечения
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Фото: Александр КУШНЕР