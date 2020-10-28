Депутаты во втором чтении приняли поправки в законы по вопросам пенсионного обеспечения

Как рассказал журналистам член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Павел Сильченок, документ объединяет в себе три законопроекта. Два из них были внесены на весеннюю сессию и приняты в первом чтении. Третий поступил в Палату представителей в августе этого года из Совета Министров.– отметил он.Проект закона предусматривает дополнительную социальную защиту для целого ряда граждан. В частности, многодетных семей, людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Проект закона коснется также индивидуальных предпринимателей, тех, кто занят в сфере агро- и экотуризма, ремесленников.– пояснил Павел Сельченок.Алина ДАНИЛОВИЧ