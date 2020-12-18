На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты во втором чтении приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам медиации».
Как рассказала член Постоянной комиссии по законодательству Ирина Луканская, в 2019 в Сингапуре наша страна подписала Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.
– Думаю, это серьезный рывок вперед в плане развития деловых отношений, предоставления субъектам хозяйствования возможности урегулировать коммерческие споры в досудебном порядке. Это полностью соответствует тем направлениям социально-экономического развития, по которым двигается наша страна, – сказала Ирина Луканская.
В рамках законопроекта будут внесены изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс.
– На сегодня 53 страны подписали Конвенцию. И только шесть стран, в том числе Беларусь, признали Конвенцию обязательной к исполнению. Медиация – достаточно эффективный способ досудебного урегулирования споров. Это хорошо и для субъектов хозяйствования, которые будут тратить меньше денег на судебные издержки. Но стоит отметить, что Конвенция не касается споров, возникающих в процессе семейного, трудового законодательства, – пояснила депутат.
Фото: БЕЛТА
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Депутаты во втором чтении приняли поправки в законы по вопросам медиации
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