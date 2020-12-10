Депутаты во втором чтении приняли поправки в закон о государственных символах

Представляя законопроект, заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло рассказал:По словам депутата, в действующей редакции закона отсутствует эталонное изображение Государственного флага Беларуси, потому предлагается его установление на государственном уровне. Законопроектом также устанавливается переходный период для использования изображения Государственного герба Беларуси, не соответствующего стандарту.