На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты во втором чтении приняли поправки в Закон «О государственных символах Республики Беларусь».
Представляя законопроект, заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло рассказал:
– В проект закона включены нормы по расширению использования Государственного флага Беларуси во время государственных праздников и праздничных дней, спортивных соревнований, спортивно-массовых, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, торжественных мероприятий, народных, трудовых, семейных праздников, в другие памятные даты и в иных случаях, в том числе без использования древка (флагштока). Условие прежнее – обеспечение необходимого уважения к Государственному флагу Беларуси.
По словам депутата, в действующей редакции закона отсутствует эталонное изображение Государственного флага Беларуси, потому предлагается его установление на государственном уровне. Законопроектом также устанавливается переходный период для использования изображения Государственного герба Беларуси, не соответствующего стандарту.
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Депутаты во втором чтении приняли поправки в закон о государственных символах
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Фото: Александр КУШНЕР