Депутаты во втором чтении приняли поправки в Кодекс о недрах

Отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Жанна Чернявская отметила:По словам депутата, в целях стимулирования недропользователей, которые использовали для изучения недр собственные финансы, им предоставляется первоочередное право на предоставление горного отвода. Также изменится компетенция Минприроды и местных исполнительных и распорядительных органов власти в направлении рационального использования ресурсов. Изменяются направления в работе по государственному кадастру недр, определен перечень участков недр, которые подлежат учету.– сказала Жанна Чернявская.По мнению депутата, изменения в Кодекс о недрах позволят в будущем открывать новые месторождения: