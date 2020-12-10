На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты во втором чтении приняли законопроект «Об изменении Кодекса Республики Беларусь о недрах».
Отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Жанна Чернявская отметила:
– В 1922 году русский ученый-естествоиспытатель Владимир Вернадский говорил, что в мировом масштабе выживут те страны, которые будут четко знать, какие у них есть ресурсы, и направят все силы на то, чтобы их исследовать. Сегодня изменения в Кодекс о недрах очень нужны, потому что пришли новые технологии, новое оборудование, которое позволит исследовать, более глубоко изучить, какие еще запасы у нас есть.
По словам депутата, в целях стимулирования недропользователей, которые использовали для изучения недр собственные финансы, им предоставляется первоочередное право на предоставление горного отвода. Также изменится компетенция Минприроды и местных исполнительных и распорядительных органов власти в направлении рационального использования ресурсов. Изменяются направления в работе по государственному кадастру недр, определен перечень участков недр, которые подлежат учету.
–Важно отметить, что в законе нет никаких запретов либо ограничений, что позволит недропользователям решать свои вопросы довольно просто. Все изменения направлены на то, чтобы сократить сроки по разработке, регистрации, согласованию, утверждению, введению в действие тех правил, которые касаются рационального использования и охраны недр, – сказала Жанна Чернявская.
По мнению депутата, изменения в Кодекс о недрах позволят в будущем открывать новые месторождения:
– Последние годы показывают, что у нас есть не только традиционные нефть, пески, глины, но и появились новые направления в этой работе.
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Депутаты во втором чтении приняли поправки в Кодекс о недрах
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Фото: Александр КУШНЕР