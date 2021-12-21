Депутаты ратифицировали соглашение о совместном подразделении гуманитарного разминирования ВС СНГ

Соглашение было подписано 18 декабря 2020 года в режиме видеоконференции и направлено на углубление сотрудничества вооруженных сил государств – участников СНГ при проведении гуманитарного разминирования. Документом определяется порядок формирования, применения и завершения деятельности совместного подразделения, скоординированного выполнения задач гуманитарного разминирования в соответствии с обращениями стран СНГ, а также его привлечения в случае реализации международных программ, проектов и операций по гуманитарному разминированию на территориях третьих государств, запрашивающих эту помощь через международные организации и органы СНГ.Закреплены принципы юрисдикции, связанные с временным пребыванием совместного подразделения на территории принимающей/транзитной стороны. В частности, устанавливается, что юрисдикция принимающей/транзитной стороны не распространяется на действие (бездействие), совершенные при исполнении служебных обязанностей военнослужащими направляющей стороны.Соглашением предусматривается страхование военнослужащих на время прохождения военных или специальных сборов, а также резервистов при нахождении на занятиях и учебных сборах, установлены выплаты застрахованным лицам в случае причинения вреда жизни и здоровью, гибели (смерти).Согласно ст. 3 соглашения, стороны самостоятельно определяют степень своего участия в создании и деятельности совместного подразделения. Решение о направлении национального инженерного подразделения для участия в операциях гуманитарного разминирования принимается направляющей стороной в соответствии с ее законодательством.При этом каждая сторона определяет уполномоченный орган, на который возлагается реализация настоящего соглашения, о чем информирует депозитарий одновременно с уведомлением о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. В связи с этим проектом закона предусматривается определить Министерство обороны Беларуси уполномоченным органом, на который возлагается реализация данного соглашения.Реализация законопроекта не повлечет для Беларуси последствий финансового, экономического, политического и иного характера. Согласно заключению Министерства юстиции, соглашение устанавливает иные правила, чем те, которые сдержатся в законодательных актах Беларуси. В соответствии со ст. 19 и 20 Закона "О международных договорах Республики Беларусь" для вступления в силу данного соглашения необходима его ратификация Парламентом.