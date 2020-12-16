Депутаты ратифицировали Соглашение о Сетевом университете СНГ

рассказал, что Сетевой университет СНГ был создан в 2009 году. Он представляет собой сеть образовательных организаций, объединившихся для того, чтобы повысить качество подготовки кадров по специальностям и направлениям подготовки высшего образования; реализовать приоритетные для государств – участников СНГ совместные научные и научно-технические проекты; поддержать изучение языков, культур и традиций народов СНГ.Граждане государств, подписавших Соглашение, имеют равный доступ к образовательным услугам Сетевого университета. Как пояснил, обучение осуществляется за счет ассигнований, предусматриваемых в бюджетах государств – участников Соглашения на развитие образование, за счет средств физических и юридических лиц, ассигнований фондов, созданных государствами – участниками СНГ, а также из иных источников финансирования.Для обеспечения деятельности Сетевого университета создается Координационный совет. В его состав входят по одному представителю органа власти государства – участника Соглашения и от каждой организации-партнера.Игорь Карпенко уточнил, что сейчас в Сетевом университете участвуют два белорусских вуза: БГУ и БНТУ. Однако такая возможность есть у всех вузов республики.