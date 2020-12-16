На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты ратифицировали Соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ.
Министр образования Игорь Карпенко рассказал, что Сетевой университет СНГ был создан в 2009 году. Он представляет собой сеть образовательных организаций, объединившихся для того, чтобы повысить качество подготовки кадров по специальностям и направлениям подготовки высшего образования; реализовать приоритетные для государств – участников СНГ совместные научные и научно-технические проекты; поддержать изучение языков, культур и традиций народов СНГ.
Граждане государств, подписавших Соглашение, имеют равный доступ к образовательным услугам Сетевого университета. Как пояснил член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Андрей Злотников, обучение осуществляется за счет ассигнований, предусматриваемых в бюджетах государств – участников Соглашения на развитие образование, за счет средств физических и юридических лиц, ассигнований фондов, созданных государствами – участниками СНГ, а также из иных источников финансирования.
Для обеспечения деятельности Сетевого университета создается Координационный совет. В его состав входят по одному представителю органа власти государства – участника Соглашения и от каждой организации-партнера.
Игорь Карпенко уточнил, что сейчас в Сетевом университете участвуют два белорусских вуза: БГУ и БНТУ. Однако такая возможность есть у всех вузов республики.
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Депутаты ратифицировали Соглашение о Сетевом университете СНГ
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Фото: Александр КУШНЕР