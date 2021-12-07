Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект об обращениях граждан и юрлиц

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В первом чтении законодатели планируют рассмотреть законопроекты "Об изменении Закона Республики Беларусь "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь", "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об обращениях граждан и юридических лиц". Во втором чтении – законопроекты "Об изменении Закона Республики Беларусь "О нотариате и нотариальной деятельности", "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об инвестициях", "Об изменении законов по вопросам обеспечения единства измерений и охраны водных ресурсов".Кроме того, перечнем вопросов предусмотрена ратификация международных договоров "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности", "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации", "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии".Сообщается, что будет рассмотрен вопрос о Декрете Президента от 8 ноября 2021 года № 7 "Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь".