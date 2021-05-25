Депутаты приняли заявление в связи с инцидентом с Государственным флагом Беларуси в Латвии

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- говорится в заявлении.В документе подчеркивается, что Национальное собрание Республики Беларусь расценивает произошедшее как нарушение норм международного права:В интервью журналистамподчеркнул, что подобные действия недопустимы, они свидетельствуют об отсутствии реальных государственных традиций в этих странах., - резюмировал парламентарий.