Депутаты приняли заявление в связи с инцидентом с Государственным флагом Беларуси в Латвии

Депутаты Парламента сегодня на заседании пятой сессии Палаты представителей приняли заявление Национального собрания в связи с инцидентом с Государственным флагом Республики Беларусь в Латвийской Республике. Напомним, 24 мая мэр Риги вместе с министром иностранных дел Латвии сняли Государственный флаг Беларуси, который наряду с флагами других стран - участниц чемпионата мира по хоккею был установлен на одной из центральных улиц города, и водрузили на его место бчб-шный.
Фото: БЕЛТА
- Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с возмущением восприняли информацию о действиях в отношении Государственного флага Республики Беларусь в Риге. Данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси, - говорится в заявлении.
В документе подчеркивается, что Национальное собрание Республики Беларусь расценивает произошедшее как нарушение норм международного права:
- Провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений. Отмечаем, что неприемлемые действия Латвии не вызвали осуждения других европейских стран. А ведь именно такое молчаливое согласие размывает общепринятые основы межгосударственных отношений. Национальное собрание Республики Беларусь требует от политического руководства Латвии безотлагательного принятия мер по недопущению поддержки любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки в сфере международных общений.
В интервью журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных подчеркнул, что подобные действия недопустимы, они свидетельствуют об отсутствии реальных государственных традиций в этих странах.
- Сегодня можно с уверенностью говорить, что помимо известных граждан с пониженной социальной ответственностью в Европе появляется все больше и больше политиков с пониженной политической ответственностью, - резюмировал парламентарий.
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Депутаты приняли заявление в связи с инцидентом с Государственным флагом Беларуси в Латвии
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