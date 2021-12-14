Депутаты приняли законопроект о свободных экономических зонах во втором чтении

Сегодня в Овальном зале Палаты представителей Национального собрания во втором чтении был принят законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О свободных экономических зонах». Напомним, что в первом чтении документ был принят 9 ноября. Он предусматривает передачу полномочий Главы государства по изменению границ свободных экономических зон Совету Министров.

Член Постоянной комиссии по экономической политике Светлана Горваль считает, что принятие данного законопроекта не только сократит время для запуска инвестпроекта, но и повысит ответственность Правительства за их успешную реализацию. А также обеспечит дополнительное внимание исполнительной власти к судьбе инвестпроекта.

– Это, безусловно, пойдет на пользу экономике региона и страны в целом, – подчеркивает парламентарий. – Кроме того, проектом документа предусматривается необходимость согласования с Главой государства на включение в границы свободной экономической зоны земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда, природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесов, что сохранит контроль на самом высоком уровне за стратегически важными для государства земельными активами. Предлагаемые новации являются востребованным экономикой и реалиями сегодняшнего дня решением.