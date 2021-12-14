Депутаты приняли законопроект о бюджете государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения на 2022 год

Сегодня в двух чтениях депутаты Палаты представителей Национального собрания приняли законопроект «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси на 2022 год». Документ определяет источники формирования доходов бюджета фонда, их объем и направления использования средств фонда, устанавливает порядок исполнения бюджета фонда.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Юлия Мурина рассказала, что доходы бюджета фонда сформированы в размере 21,4 миллиарда белорусских рублей:

– Темп роста по отношению к ожидаемому исполнению текущего года составит 109,5 процента. Традиционно основным источником доходов бюджета фонда будут являться обязательные страховые взносы, которые занимают около 90 процентов в структуре доходной части бюджета фонда. Общая сумма поступлений страховых взносов в 2022 году предусмотрена на уровне 19,4 миллиарда, или с ростом по отношению к ожидаемому исполнению текущего года 109,6%. Неналоговые доходы бюджета фонда планируются на уровне 322,6 миллиона белорусских рублей.

Кроме того, в проекте бюджета фонда предусмотрен ежеквартальный перерасчет трудовых пенсий, исчисляемых в минимальном размере, социальных пенсий, повышений и надбавок к пенсиям, производимый в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Также предусмотрено повышение трудовых пенсий не реже одного раза в год в пределах средств бюджета фонда. Планируется, что в 2022 году с учетом повышения трудовых пенсий среднемесячный размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера составит 581,2 рубля.