Депутаты приняли во втором чтении законопроект об охране окружающей среды и природопользовании

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Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров 22 июля 2021 года с названием "Об изменении законов по вопросам животного мира и безопасности генно-инженерной деятельности" и принят Палатой представителей в первом чтении 4 октября. В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению в него включены положения проекта закона Республики Беларусь "Об изменении законов" (по вопросу передачи правительству полномочий на установление такс для определения размера вреда, причиненного окружающей среде), а также положения ст.2 проекта закона "Об изменении законов по вопросам деятельности Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в части корректировки закона "О растительном мире". Указанные законопроекты приняты Палатой представителей в первом чтении 9 ноября 2021 года.По результатам доработки законопроекта ко второму чтению внесены изменения в части добавления запрета содержания или разведения диких животных в неволе не только в квартирах многоквартирных и блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домах и на их придомовых территориях, но и в садоводческих товариществах, дачных кооперативах как местах возможного проживания граждан. Урегулированы правовые последствия в отношении диких животных, попавших в перечень, запрещенных к содержанию, но приобретенных и содержавшихся в неволе до вступления в силу устанавливаемого запрета.Данный запрет не будет распространяться на отношения, возникшие до вступления в силу законопроекта, при условии регистрации содержащихся или разведенных в неволе диких животных в соответствии с законодательством. Такие животные смогут содержаться у их владельцев до наступления естественной смерти животных.