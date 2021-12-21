Депутаты приняли во втором чтении законопроект о государственной инновационной политике

Законопроект направлен на совершенствование положений закона от 10 июля 2012 года "О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь" с учетом правоприменительной практики.В частности, им предусматривается: устранение устаревших норм и противоречий, уточнение компетенций в сфере государственного регулирования инновационной деятельности республиканских органов государственного управления, других государственных органов (организаций), органов местного управления и самоуправления, определение порядка принятия и реализации государственной программы инновационного развития Республики Беларусь, уточнение форм стимулирования инновационной деятельности, уточнение перечня субъектов инновационной инфраструктуры, корректировка направлений их деятельности и перечня предоставляемых услуг (выполняемых работ).В результате принятия законопроекта будет обеспечено полное и системное правовое регулирование общественных отношений, связанных с государственной инновационной политикой и инновационной деятельностью.