Депутаты приняли во втором чтении проект республиканского бюджета на 2022 год

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Проект республиканского бюджета и расчетные показатели по бюджетам областей и Минска на 2022 год разработаны на основе положений программных документов по социально-экономическому развитию страны с учетом складывающейся экономической ситуации. Законопроектом предлагается определить объемы доходов, расходов и дефицита республиканского бюджета.В 2022 году предусматривается включить в республиканский бюджет средства государственных целевых бюджетных фондов: фонда национального развития, республиканского централизованного инновационного фонда, республиканского дорожного фонда, республиканского фонда универсального обслуживания связи и информатизации и республиканского фонда гражданской авиации.Доходы республиканского бюджета на 2022 год прогнозируются в сумме 27 827 460 695 рублей. Структуру доходов республиканского бюджета составляют налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления. Основными налоговыми источниками доходов республиканского бюджета в 2022 году являются налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности.Расходы республиканского бюджета на 2022 год составят 30 672 181 344 рубля.На 2022 год формирование республиканского бюджета произведено с дефицитом в 2 844 720 649 рублей.