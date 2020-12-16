Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", пишет БЕЛТА.
– Законопроект разработан с целью комплексного урегулирования вопросов уплаты взносов на государственное социальное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. На сегодняшний день у нас есть ряд нормативных правовых актов, которые регулируют данную область, и необходимо было их систематизировать, чтобы это был один комплексный закон. Что касается нововведений, то предлагается использование автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств как плательщиками взносов, так и органами фонда при взыскании взносов, – сообщил член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Валерий Стрельченок.
Отмечается, что вместе с тем планируется ввести новую категорию плательщиков – это организации, которые обеспечивали денежным довольствием военнослужащих срочной военной службы.
– Закрепляется такая категория плательщиков, как самозанятые граждане. Также к работающим будут относиться лица, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях, находящиеся в местах лишения свободы, если они выполняют оплачиваемую работу, – отметил парламентарий. – Законопроектом будет определен порядок восстановления нарушенных пенсионных прав физического лица при уголовном процессе. Допустим, если уголовное преследование было прекращено, либо если суд вынес оправдательный приговор, либо было необоснованное привлечение к уголовной ответственности и дальнейшая реабилитация.
Фото: БЕЛТА
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В первом чтении принят законопроект "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь"
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