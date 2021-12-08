Депутаты приняли к сведению декрет Президента об иностранной безвозмездной помощи

Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли к сведению декрет Президента от 8 ноября 2021 года №7 "Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
Данный декрет предусматривает корректировку декрета от 25 мая 2020 года №3 "Об иностранной безвозмездной помощи" в части уточнения отдельных терминов в целях исключения их неоднозначного толкования, установления запрета получения помощи, создающей угрозу национальной безопасности либо причинения вреда общественным или государственным интересам, определения порядка согласования иных целей использования помощи физическими лицами.
"В соответствии с декретом появились дополнительные категории отправителей помощи: организации, не являющиеся юридическими лицами, и граждане Беларуси, находящиеся за пределами страны более 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу предоставления помощи. При этом отдельно закреплено определение "иностранный анонимный жертвователь", - подчеркнула член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Наталья Голуб.
Парламентарий отметила, что реализация положений декрета позволит усовершенствовать законодательство об иностранной безвозмездной помощи с учетом правоприменительной практики.