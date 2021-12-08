Депутаты приняли к сведению декрет Президента об иностранной безвозмездной помощи

Данный декрет предусматривает корректировку декрета от 25 мая 2020 года №3 "Об иностранной безвозмездной помощи" в части уточнения отдельных терминов в целях исключения их неоднозначного толкования, установления запрета получения помощи, создающей угрозу национальной безопасности либо причинения вреда общественным или государственным интересам, определения порядка согласования иных целей использования помощи физическими лицами.подчеркнулаПарламентарий отметила, что реализация положений декрета позволит усовершенствовать законодательство об иностранной безвозмездной помощи с учетом правоприменительной практики.